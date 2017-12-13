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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da polis tarafından yapılan aramada, TIR ile minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

13 Aralık 2017 00:20

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da polis tarafından yapılan aramada, TIR ile minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 sürücü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu\'nda oluşturulan uygulama noktasında plakası ve sürücüleri açıklanmayan TIR ile minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, TIR\'ın tankerine ve minibüsün özel bölmelerine gizlenmiş 55 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, iki sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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DHATIROlaylaKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleDiyarbakırŞanlıurfa KarayoluYapılanKaçak

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