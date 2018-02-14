(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 38 çift, Sevgililer Günü'nde evlendi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA\'da 38 çift, Sevgililer Günü\'nü özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat\'ta nikah masasına oturarak \'Evet\' dedi. Çiftlerden Ramazan Ataş\'la (66) evlenen Şemse Aslan (56), imza yerine nikah kütüğüne şahitlerin huzurunda parmak bastı. Şanlıurfa\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftler, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları ise geline teslim edildi. 14 Şubat\'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade ederken, bazı çiftler ise bugünden habersiz oldukları Sevgililer Günü\'ne tesadüfen denk geldiğini ifade etti. Nikah kıymaya gelen Ramazan Ataş ise eşinin ölümü üzerine ikinci kez nikah masasına oturdu. Oldukça heyecanlı olan çift, nikah memurunun huzurunda Sevgililer Günü\'nde çifte mutluluk yaşadı. Türkçe bilmeyen ve okuma yazması olmayan Şemse Aslan, nikah memurunun \'Evlenmek istiyor musunuz?\' sorusuna Kürtçe \'Evet\' dedi. Ardından imza yerine, nikah kütüğüne şahitlerinin huzurunda parmak bastı. Elinde bir demet çiçekle nikah masasına oturan çift, mutlu olduklarını söyledi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çiftleri tebrik eden Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, çiftlere günün anısına Afin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla zeytin fidanı dağıttı.