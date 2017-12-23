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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da 2 yankesici tutuklandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutulandı

23 Aralık 2017 20:14

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs durağında bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yaparak çalan, İ.H.G.\'yi suçüstü yakalandı. Devteşti Mahallesi\'nde ise lokantada yemek yiyen bir kişinin cep telefonunu çalan M.Ç. polisin çalışması sonucu yakalandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen İ.H.G. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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