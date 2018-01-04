(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 120 yaşlı ilk kez doğum günü kutladı

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'da hayata geçirilen \'Yeşeren Çınarlar\' projesinden yararlanan 65 yaş üstündeki 120 yaşlı, hayatında ilk kez mum üfleyip doğum günü pastası kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı doğum gününde duygu dolu anlar yaşandı, bazı yaşlılar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının finanse ettiği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen YADES kapsamında başlatılan \'Yeşeren Çınarlar\' projesinden yararlanan 120 kişi için temsili doğum günü etkinliği düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde düzenlenen doğum günü etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Engeliler Şube Müdürü Habip İpar, YADES üyeleri ile proje koordinatörleri katıldı. Hayatları boyunca ilk kez doğum günü kutlayan 120 yeşeren çınarı mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar; Yaşlıları anmak, onları bir araya getirmek, onların dertleriyle derlememek belediyelerin en önemli görevlerinden biridir. Bu şehre, bu memlekete uzun süre emek vermiş, bu şehrin sokaklarında caddelerinde alın teri dökmüş, şehrin kültüründe medeniyetinde yaşlılarımızın büyüklerimizin büyük emekleri vardır. Bir toplum yaşlısına, akil insanlarına verdiği değer ölçüsünde medenidir. İnancınızın gereği, peygamberimizin bize verdiği öğütlerde, eğer bir evde bir yaşlı varsa orda bereket vardır, huzur vardır. YADES projesi belediyemizin başlattığı önemli bir projedir. Toplumda iyiliklerin, güzelliklerin gelişmesini ve yeşermesini istiyorsak yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. dedi. YADES projesinden faydalanan üyeler ise düzenlenen etkinlikten dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Daha önceleri evden dışarı çıkmadıklarını ve bu nedenle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan üyeler, Daha önce dışarı fazla çıkmıyorduk ve hep evde oturuyorduk. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı YADES projesine kayıt yaptırdık ve bu projeden yararlanmaya başladık. Proje kapsamında belediyenin düzenlediği gezilere katılıyoruz. Bu günde burada doğum günü etkinliği düzenlendi ve bizler bu etkinliğe katılarak hayatımızda kutlamadığımız doğum gününü burada kutladık. Bu etkinlikte emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi\'ye teşekkür ediyoruz diye konuştular.Yapılan konuşmaların ardından 120 YADES üyesi için hazırlanan yaş pastasının mumunu birlikte üfleyerek pastayı kestiler. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte doğum günü kutlanan 120 yeşeren çınara çeşitli hediyeler verildi.