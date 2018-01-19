(Görüntülü Haber) Şanlıurfa Valisi Erin: Özel harekât birimlerine su nöbeti tutturduk

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, bakanlık bürokratlarıyla birlikte Suruç\'ta düzenlenen sulama toplantısında yaptığı konuşmada, tarımda bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek, \"Çiftçilerimizin bilinçsiz kullanması neticesinde suyun Akçakale’ye ulaşmadığını gördük. Görevi terörle mücadele ve güvenlik olan özel harekât birimlerine Suruç’ta ana kanal boyunca nöbet tutturmak zorunda kaldık. Bu ne bize yakışıyor ne de Suruç’a yakışıyor. Ölülerimizi gömecek toprağı bulamaz olmuştuk\" dedi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, DSİ 15. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, ilgili bakanlıkların daire başkanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Çakmaklı\'yı makamında kabul etti. Sulamaya yeni açılan ve bu konuda sorunların yaşandığı Suruç Ovası\'ndaki çiftçilere yönelik eğitim programlarının başlangıcı için Şanlıurfa’ya gelen heyet ile bir süre görüşen Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyet üyelerine teşekkür etti. Kabulün ardından Suruç\'a geçen Vali Erin ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ ve Suruç Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve çiftçilerin de katılımıyla Suruç Öğretmenevi\'nde düzenlenen eğitim programına katıldı. Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin en büyük zenginliğinin sahip olduğu verimli tarım alanları ve sulama suyu kaynakları olduğunu belirterek, \"Bölgede elimizde petrolümüz yok, çok değerli madenlerimiz yok. Ama dünya ülkelerinin birbirleriyle mücadelesine sebep olacak ve önümüzdeki dönemde önemi katbekat artacak bir su kaynağımız ve bu suyu ulaştırmamız gereken tarım alanlarımız var\" ifadelerini kullandı. ÖLÜLERİMİZİ GÖMECEK TOPRAĞI BULAMAZ OLMUŞTUK\' Suruç’un sahip olduğu azimle, zenginliğin merkezinde olan ilçelerden biri olduğunu belirten Vali Erin, suyun Suruç’a ulaşmasıyla elde edilen gelir artışına dikkat çekti. Erin, şunları söyledi: \"Ne su kaynaklarımız sınırsız ne de kullanacağımız topraklar hoyratça kullanabileceğimiz kadar fazla. Bu ikisini iyi değerlendirirsek, birbirimizi düşünerek ve diğer kardeşlerimizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak modern teknolojileri kullanarak bunu yaparsak sürekli hale getirebiliriz. Modern sulama tekniklerini kullanırsak toprağımızın ve ürünümüzün ihtiyacı ne ise o miktarda suyumuz var. Ama sulama yapan çiftçilerimizin bilinçsiz kullanması neticesinde suyun Akçakale’ye ulaşmadığını gördük. Kaymakamlarımız ve ilgililere suyun dikkatli kullanılması konusunda talimat verdik ama başarılı olamadık. Sonuçta görevi terörle mücadele ve güvenlik olan özel harekât birimlerine Suruç’ta ana kanal boyunca nöbet tutturmak zorunda kaldık. Bu ne bize yakışıyor ne de Suruç’a yakışıyor. Ölülerimizi gömecek toprağı bulamaz olmuştuk. Yer altı su seviyesi yükseliyor, ev yapacak temeli kazamaz duruma geliyoruz. Bu kaynağı bu kadar hesapsız kitapsız kullanmayı ne devlet kabul eder ne vicdan kabul eder ne de Allah kabul eder.\" Konuşmalarının ardından müsteşar yardımcıları ve daire müdürleri, sulama sorunlarının çözümleri, sulama yatırımları hibe programları ve çeşitli konularda muhtarlar ve çiftçilere bilgiler aktararak gelen soruları yanıtladı.