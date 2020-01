(Görüntülü Haber) Şanlıurfa Belediye Başkanı, otobüste vatandaşları dinledi

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yayımladığı genelgeyle daire başkanları ve birim amirlerinin haftada 1 gün otobüsle yolculuk yaparak vatandaşlarını dinlemesini istedi. Genelge doğrultusunda Çiftçi bugün ekibi ile birlikte otobüsle yolculuk yapıp, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin halkla daha da iç içe olmak ve talep ile önerileri birebir ilişkilerle dinlemek amacıyla uygulamaya geçirdiği; \'Büyükşehir Toplu Taşımayı Kullanıyor\' çalışmasının startı verildi. Otobüslerin aktarım yaptığı merkezde belediye yöneticileriyle otobüslere binen Nihat Çiftçi, gezisi boyunca halkın sorunlarını dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başlatılan çalışma kapsamında tüm belediye üst yönetimi farklı güzergahlara yolculuk ederken, Çiftçi\'nin tercihi ise Harran Üniversitesi\'ne yönelik sefer oldu. Otobüste öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, 19 yaş ortalaması ile Türkiye\'nin en genç şehri Şanlıurfa\'da gençliğe gerekli önemi veren bir kadro oluşturduklarını söyledi. Türkiye genelinde en ucuz toplu taşıma hizmeti verdiklerini anlatan Çiftçi, günlük ortalama 190 bin yolcu taşımacılığı yaptıklarını dile getirdi. Farkındalık çalışması ile bu konuda da vatandaşların önerilerini alacaklarını belirten Başkan Çiftçi, şöyle dedi Farkındalık projesi çerçevesinde yöneticilerimizle birlikte böyle bir çalışma hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, belediyeler içerisinde en ucuz toplu taşıma hizmetini yürüten adrestir. Ulaşım Daire Başkanlığımızın yürütmüş olduğu bu toplu taşıma hizmetleri kaliteli bir şekilde yürütülüyor. Şehir olarak da biz ulaşımda, toplu taşımada yeni projelere imza atıyoruz. Sessiz, gürültüsüz ve enerji dostu olan trambüs projesi şu an şehrimizde yürütülüyor. Tramvay projesinin etüt ve plan çalışması bitti ve şu an proje uygulama noktasında hazırlıklar yapılıyor. Şanlıurfa\'nın ulaşım master planı çıkarılıyor ve bu yöndeki adımlara önem veriyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi günlük 190 bin can taşıyor. Bu farkındalığı oluşturmak, uygulamalarımızın kontrolünü sağlamak ve sonuçlarını almak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir genelge çıkardım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben, genel sekreterimiz, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz bundan böyle haftada bir gün toplu taşıma araçlarını kullanacağız.