(Görüntülü Haber) Sandıklı'dan Afrin'deki Mehmetçiğe mercimekli bükme

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral amacıyla mercimekli bükme kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda yöre halkı tarafından pişirilen yöreye has mercimekli bükmeler, Mehmetçiğe gönderilmek üzere toplanıyor. Sandıklı Belediyesi ile STK\'lar, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla dün kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçe merkezi ve köylerden vatandaş tarafından yöreye has \'mercimekli bükme\' adı verilen hamur işi pişirildi. Çok sayıda vatandaş kampanyaya destek verirken, bazıları bükmelerle birlikte askerlere yazdıkları mektuplar ve askerlik anılarını içeren fotoğrafları da paketlere koydu. Vatandaşın paketler halinde getirdiği mercimekli bükmeler Sandıklı Belediyesi personeli tarafından paketlenmeye başlandı. Hazırlanacak paketlerin bugün akşam Kilis\'e gönderileceği hem Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere ulaştırılacağı hem de bölge halkına ikram edileceği belirtildi. Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, mercimekli bükmelerin paketleme çalışmasını inceledi. Mustafa Çöl, Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye yola çıktık. Sandıklı\'mıza özgü mercimekli bükme üzerine bir kampanya başlattık. Bunu bölgemizde bulunan askerlerimize, polislerimize, kardeşlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu da ilçemizin bir sadakası olsun inşallah. Belalardan, kazalardan devletimizi, milletimizi korusun diye çıktığımız bu düşünceyle cenabı Allah kazasız belasız yerine ulaştırmayı nasip etsin. Sandıklı merkez, 56 köyümüz ve 1 beldemizden de ciddi manada teveccüh var. Karınca kararınca destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun dedi.