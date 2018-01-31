T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sandıklı'dan Afrin'deki Mehmetçiğe mercimekli bükme

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral amacıyla mercimekli bükme kampanyası başlatıldı

31 Ocak 2018 16:45

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral amacıyla mercimekli bükme kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda yöre halkı tarafından pişirilen yöreye has mercimekli bükmeler, Mehmetçiğe gönderilmek üzere toplanıyor. Sandıklı Belediyesi ile STK\'lar, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek amacıyla dün kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ilçe merkezi ve köylerden vatandaş tarafından yöreye has \'mercimekli bükme\' adı verilen hamur işi pişirildi. Çok sayıda vatandaş kampanyaya destek verirken, bazıları bükmelerle birlikte askerlere yazdıkları mektuplar ve askerlik anılarını içeren fotoğrafları da paketlere koydu. Vatandaşın paketler halinde getirdiği mercimekli bükmeler Sandıklı Belediyesi personeli tarafından paketlenmeye başlandı. Hazırlanacak paketlerin bugün akşam Kilis\'e gönderileceği hem Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere ulaştırılacağı hem de bölge halkına ikram edileceği belirtildi. Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, mercimekli bükmelerin paketleme çalışmasını inceledi. Mustafa Çöl, Çorbada bizim de tuzumuz olsun diye yola çıktık. Sandıklı\'mıza özgü mercimekli bükme üzerine bir kampanya başlattık. Bunu bölgemizde bulunan askerlerimize, polislerimize, kardeşlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bu da ilçemizin bir sadakası olsun inşallah. Belalardan, kazalardan devletimizi, milletimizi korusun diye çıktığımız bu düşünceyle cenabı Allah kazasız belasız yerine ulaştırmayı nasip etsin. Sandıklı merkez, 56 köyümüz ve 1 beldemizden de ciddi manada teveccüh var. Karınca kararınca destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLI SANDIKLI Afyonkarahisar DHA AFYONKARAHİSAR SandıklıZeytin Dalı HarekatıMehmetçiğeBuSandıklı BelediyesiSTK AfrinKampanyaVatandaşınHazırlanacakKilisSandıklı Belediye Başkanı Ak Partili MustafaMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24