(Görüntülü Haber) Sandıklı'da kaza 2 yaralı





Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında TIR ve kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.



Kaza, saat 07.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 49\'uncu kilometresi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Hilmi Özen idaresindeki 15 DJ 357 plakalı boş şişe yüklü TIR, Antalya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette giden kıyafet yüklü Hüseyin Taşainen idaresindeki 06 CAY 46 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR sürüklendikten sonra durabildi.



Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.



Araçlar ve yüklü malzemelerin yola saçılması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Çekici yardımıyla araçların ve malzemelerin toplanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

