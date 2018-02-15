(Görüntülü Haber) Sanatçılar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'da (3)

ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN FATMA\'NIN OKULUNU ZİYARET ETTİLER \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için Hatay\'a gelen şarkıcı ve oyunculardan oluşan sanatçı heyeti, Hatay\'daki temaslarının ardından Reyhanlı ilçesine geçti. Sanatçılar, ilçede ilk olarak Suriye\'deki teröristlerin 31 Ocak\'ta attığı roketle uyurken yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın öğrencisi olduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Burada Fatma\'nın sınıfında fotoğrafının bulunduğu masaya çiçek bırakan heyet, öğrencilerle sohbet etti. Sanatçılar daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip askerlerle bir araya geldi. Askerlerle fotoğraf çektirip, sohbet eden sanatçılardan Tamer Karadağlı, \"Çocuklarla bir aradaydık. Fatma kızımızın sınıfını ziyaret ettik, çiçek bıraktık. Kız evladı babası olarak insanını yüreği parçalanıyor, ailesine başsağlığı diliyorum. Bunun yanı sıra Mehmetçiğe destek olmak içinde geldik. Bunu göstermek için gedik. Onlarını yanlarındayız, onlara bu ülke için savaşıyorlar. Kendilerini bir parça olsun iyi hissetmeleri için geldik\" dedi. \'FATMA\'NIN ARKADAŞLARINA BAKSINLAR\' Sanatçılardan Erhan Güleryüz ise, 80 milyon Mehmetçiğin yanında olduğunu ifade ederek, \"Biz de müzikle, tiyatroyla, sinemayla uğraşan insanlar olarak Mehmetçiğin yanındayız. Reyhanlı\'ya aktık geldik. Sadece bizlere değil, 80 milyon bu karakolda bizim hayatımızı, topraklarımızı koruyan Mehmetçiğe borcu var. Mehmetçik daima, kalbimizde. Bizler de yanlarında olmak istedik. Şehitlerimizin acısı kalbimizde. İçimiz yanıyor, gazilerimize biraz olsunu şifa olsun diye geldik. 80 milyon burada. Fatma\'nın arkadaşlarının yüzlerinde hüzne şahit olduk. Çok can yakıcı bütün dünya \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın neden olduğunu soruyor. Gelsinler Fatma\'nın arkadaşlarının gözlerindeki hüznü görsünler. Mehmetçik önce 17 yaşında evinde uyurken atılan füzeyle kaybettiğimiz Fatma\'nın tabiki cevabını vermek durumunda bütün dünyaya\" diye konuştu. Mustafa Ceceli de Mehmetçik\'e destek için geldiklerini anlatarak, \"Mehmetçiğin sloganı var; \'Milletimiz var olsun.\' Bizim var olmamız için hayatlarını tehlikeye atan kardeşlerimize destek için buradayız. Sınırın sıfır noktasına kadar da devam edeceğiz. Halkın her kesimden desteği aldıkları görmeleri mutluluk verici\" diye konuştu. Volkan Severcan da \"Bizde bu ülkenin askerleriyiz. Onlar cephede, biz de destek için geldik\" dedi. Taylan YILDIRIM- Murat SOLAK- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)