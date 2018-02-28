(Görüntülü Haber) Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun ikinci heyeti Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için ünlü isimler tarafından oluşturulan Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu\'nun ikinci heyeti Hatay\'a geldi. Tarihi Uzun Çarşı\'yı ziyaret edip esnafla bir araya gelen oyuncu Oktay Kaynarca öncülüğündeki sanatçılar, ellerindeki Türk bayraklarını tek tek dağıttı. Sanatçılar bir simitçinin seyyar arabasına da Türk bayrakları astı. Ziyaret sırasında bir konuşan Oktay Kaynarca, Hatay\'da televizyonlarda gösterildiği gibi bir ortam olmadığını, herkesin kendi işinde gücünde olduğunu belirterek, vatandaşa ve Mehmetçiğe destek vermeyi amaçladıklarını söyledi. Kaynarca, \"Hiçbir siyasi amaçla gelmedik, tamamen bu platform adı altında buradayız. Gelmişken esnafı ve Hatay\'ı da biraz görmek istedik. Herkesle biraz temas edelim, ne olup bitiyor görelim dedik. Ama hiç uzaktan gösterildiği gibi değil, burada herkesin işi gücü yerinde, moraller yüksek. Bir savaş hali anlatılıyor ya, hiç öyle bir durum yok. Güzel bir atmosfer var burada bu sevindirici bir şey alışveriş de yaptık. Hatay önemli ayakkabı üretim merkezleri arasındaymış onu da öğrenmiş olduk. Güzel bir gezi oldu, buradan da zaten askerlerimizi ziyaret edeceğiz\" dedi. SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKİYORDU Zeytin Dalı Harekatının sınırlarımızın güvenliği için yapılması gerektiğinin altını çizen Kaynarca, \"Yapılması gereken bir operasyondu, zaten başından beri halkımızın da, her kesimin de kabul ettiği üzere yapılması gereken bir harekattı, özellikle önemli bir harekattı. Memleketimizin ülkemizin bekası için, sınırların güvenliği açısından yapılması gereken bir harekattı, o yüzden de arkasındayız\" diye konuştu. Heyete eşlik eden AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hatay halkına ve Mehmetçiğe destek için gelen Oktay Kaynarca başta olmak üzere tüm sanatçılara teşekkür etti. Uzun Çarşı ziyareti esnasında sanatçılara Hatay\'da üretilen ayakkabılardan hediye edildi, Hatay usulü künefe ikram edildi. Oktay Kaynarca öncülüğündeki heyette dizi oyuncuları Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban, Yalçın Hafızoğlu gibi isimler yer aldı.