(Görüntülü Haber) Sanal dostluklarını gerçeğe taşıdılar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 203 bin takipçiye ulaşan sosyal medya sayfası \'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\', düzenlenen piknikte bir araya gelerek sanal dostluklarını gerçeğe taşıdı. Köfte ikramının yapıldığı konser ve gösterilerin düzenlendiği etkinliğe yaklaşık 4 bin grup üyesi katıldı.



Denizli\'de 8 ay önce kurulan ve 203 bin üyeye sahip sosyal medya topluluğu Denizli Trafik ve Yaşam Grubu, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Pikniği\'nde buluştu. Çamlık Mesireliği\'nde düzenlenen etkinlikte, sosyal medya arkadaşları gerçek bir atmosferde bir araya gelerek tanışma fırsatı buldu. Saat 12.00\'de başlayan ve 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte Grup Yolculuk, katılımcılara konser verirken, stand-up ve mehteran gösterileri yapıldı. Etkinlik çerçevesinde, grup üyelerine köfte ve meşrubat ikramları yapıldı. Çocuklar için getirtilen develer ve midilliler, çocuklar için neşe kaynağı oldu.



\'PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALIYORUZ\'



AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan, buradaki konuşmasında, \"Denizli\'de güzel bir grup kuruldu. 200 binin üzerinde takipçisi var. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nda kentimizin trafiği yol durumuyla ilgili bilgiler sosyal medyaya aktarılıyor. Oldukça faydalı bir oluşum. Bizde bu paylaşımlardan ve haberlerden yararlanıyoruz. Bizimle ilgili olan konuları da gündemimize alıyoruz. Bugün de bu sanal dünyada bir araya gelerek haberleşen mesajlaşan kişileri gerçek dünyada bir araya getirmek istedik\" dedi.



\'203 BİN ÜYESİYLE KENTİN EN BÜYÜK PLATFORMUYUZ\'



Denizli Trafik ve Yaşam Grubu\'nun kurucusu Osman Başpınar, 203 bin üyeleriyle kentin en büyük platformu olduklarını belirterek, \"Bugün burada büyük bir platform olarak buluştuk. Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle büyük bir etkinlik düzenledik. 4 binin üzerinde üyemiz etkinliğimize katıldı. Hem üyelerimizle biliştik hem de sosyal mesaj vermek istedik. Grubumuz sivil toplum kuruluşuna doğru hızla ilerliyor. Amacımız, trafikte bilinçli sürücü ilkesini insanlara aşılamak. Yaşamın içerisinde olan bir grubuz\" diye konuştu.



\'GRUP HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRIYOR\'



Grup üyelerinden Ahmet Şimşek ise grup olarak bir araya geldiklerini ve yeni arkadaşlıklar kazandıklarına dikkati çekip, \"Denizli Trafik Grubu kentimizde birlik ve beraberliğin simgesi oldu. Grupta paylaşılan gönderiler hayatımızda çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Bozuk ya da kapalı yolları öğrenip trafik akışını rahatlatıyoruz. Sosyal medyada haberleştik çeşitli sosyal aktivitelere katılıyoruz\" dedi. Denizli Trafik ve Yaşam Grubu geçen eylül ayında, kendilerine kimseleri olmadığını belirten ve düğünlerinde kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen genç çifte, anlamlı destekte bulunmuştu. Grup, çiftin düğününde 250 araçla konvoy oluşturan grup, mehteran takımıyla da renk katmıştı.

