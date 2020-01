(Görüntülü Haber) Samsunspor, Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç'ı tanıttı

HAKAN AKGÜN/ SAMSUN, (DHA) Türkiye 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor, renklerine bağladığı Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç\'ı formalarını giyerek kamuoyuna tanıttı. Samsunspor\'un son dakika transferleri olan Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç, Nuri Asan Tesisleri\'nde düzenlenen mini törenle kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh ve Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş\'in de yer aldığı törende her iki oyucu da Samsunspor formasını giyerek poz verdi. Süper Lig hedefleri doğrultasunda her iki oyuncunun da takıma katkısı olacağını söyleyen Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, her iki oyuncuyu da Samsunspor\'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Futbolcular Jonathan Ayite ve Samed Hakan Kılıç ise Samsunspor forması giydiklerinden dolayı sevinçli olduklarını belirterek Süper Lig hedefleri doğrultusunda takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Tanıtımın ardından futbolcular, 16 Eylül Cumartesi günü Samsun\'da karşılasacağı Altınordu maçı hazırlıkları için teknik direktör Alpay Özalan gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.