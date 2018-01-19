T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Samsunspor futbol şehitlerini andı

Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA) Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 29'uncu yıl dönümünde program düzenlendi

19 Ocak 2018 00:53

Yaprak KOÇER / SAMSUN, (DHA)

Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 29\'uncu yıl dönümünde program düzenlendi.

Programda, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunduğu dev afiş asıldı. Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989\'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi\'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 29\'uncu yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsunspor işbirliğinde, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında kentteki bir AVM’de anma programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunsuporlu yeni ve eski futbolcular ile kulüp yöneticileri, kazada yaralanan ve sonrasında felç kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan takım kaptanı Emin Kar ile öğrenciler katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu, ardından kaza yapan takımın fotoğrafının yer aldığı bir afiş asıldı. Programda konuşma yapan Vali Kaymak, Samsunspor\'un bu gün zor bir dönem yaşadığını belirterek \"Maalesef amacımıza hala ulaşamadık. İstenilen parayı hala toparlayamadık. Tahtanın açılması ve yeni transferler yapmamız lazım. Aksi takdirde ikinci yarıda bizi zor günler bekliyor. Ümitlerimiz hala tükenmiş değil. Buradan özellikle imkanı olan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Destek olmayanlar tüm imkansızlıklara rağmen kağıt toplayarak Samsunspor’a bağışta bulunan Kibar amcayı örnek alsın. İmkanı olup da destek vermeyen, seyreden arkadaşlara sesleniyoruz. Bugün aynı 20 Ocak 1989 tarihindeki kaza gibi yine kara gündeyiz. Lütfen Samsunspor’a el atalım. İnşallah Samsunspor’u eski şaşalı günlerine geri getiririz\" dedi. Vali Kaymak\'ın konuşmasının ardından program sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERSAMSUN DHA SamsunsporProgramdaEvkur Yeni MalatyasporOcakSamsunsporHavzaNuri AsanMuzaffer Badalıoğlu Mete AdanırZoran TomicAsımKazanınMilli Eğitim MüdürlüğüSamsunsporludurAVMdePrograma Samsun Valisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24