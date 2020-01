(Görüntülü Haber) Samsunspor Başkanı Tutu: "Cumhuriyet Meydanı’na kadar sırtımda taşıyacağım"

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) - TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un kulüp başkanı Erkurt Tutu, düzenlediği basın toplantısında \"Bu kulübe her gün 75 bin TL girerse, kulübün ekonomik yapısını ancak idare edebiliyorsunuz. Bu 75 bin TL’nin her gün kulübün kasasına girmesi lazım. Eğer, bu 75 bin TL’yi bulabilecek, oluşturabilecek ve destekleyecek kim varsa Cumhuriyet Meydanı’na kadar sırtımda taşıyacağım. Ben Bypasslayım. 5 kilodan fazla yük kaldıramıyorum. Ama bu kişiyi Cumhuriyet Meydanı’na kadar sırtımda taşırım\" dedi.



TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, \"Samsunspor çok zor bir süreçten geçti. Hala daha geçmeye de devam ediyor. 6 aydan bu zamana kadar 12 milyon TL para ödedik. Bu 12 milyon TL’nin içerisinde de 2 milyon TL dışında hiçbir şey borç değil, hepsi bu kulübün kasasına bağış olarak giren paradır. Yönetim olarak aldığımız riskler var. Daha ödeyeceğimiz borçlarımız da var. Biz 12 milyon TL\'lik bir kaynak bularak bu zor süreci yönetmeye çalıştık. Bu kolay bir iş değil. 4 ayda yaklaşık 3 milyon TL bir ödemeden bahsediyoruz. Bu kulübe her gün 75 bin TL girerse, kulübün ekonomik yapısını ancak idare edebiliyorsunuz. Bu 75 bin TL’nin her gün kulübün kasasına girmesi lazım. Eğer, bu 75 bin TL’yi bulabilecek, oluşturabilecek ve destekleyecek kim varsa Cumhuriyet Meydanı’na kadar sırtımda taşıyacağım. Ben Bypasslıyım. 5 kilodan fazla yük kaldıramıyorum. Ama bu kişiyi Cumhuriyet Meydanı’na kadar sırtımda taşırım. Öyle dışarıdan konuşma ve eleştirmeyle bu işler olmuyor. Buradan söz veriyorum, sonucu ne olursa olsun sırtımda Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıyacağım. Onun için buradaki yönetimin hakkını da yememek lazım\" dedi.



\"DÖNEMİMİZDE TFF\'YE 4 İCRA DOSYASI GİTTİ\"



TFF\'ye kendi yönetimlerinde 4 icra dosyas gittiğini söyleyen başkan Erkurt Tutu, \"Biz buradan yarın gitsek de, sezon onuna kadar kalsak da bu kulüp yaşayacak. Bu takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü bizim öyle bir kadromuz var. Bizlere düşen, ekonomik açıdan bu kadronun moral ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır. Kulübü, elimizden geldiği kadar borçları ödeyecek bir yapıya getirmeye çalışıyoruz. Herkesin bu takıma destek olması lazım. Eğer Samsunspor’un sorunlarının çözüleceğine inanıyorsanız, ben yarın vali beye gidip istifa edim. Çünkü benim başkanlık gibi, buradaki insanların da yönetimde kalmak gibi bir derdi yok ki. Bunu söylerken şunu da söyliyeym, öyle bir hale geldi ki ben kolay kolay da burayı bırakmam. Ama Samsunspor’un sorunlarını çözecek bir proje varsa ben hemen hazırım. Sonuna kadar sırtımda taşıyacağım. Ama burada da hak var şimdi. Bu insanlar o kadar çaba sarf etmişler. Kulübü öyle bir noktaya getirmişler ki göreve geleli 3 yıl olmuş. 3 yıl boyunca TFF’ye giden icra dosya sayısı 4 tanedir. Bunların 2 tanesi eski yöneticidir. 67 dosya geçmişten gelmiş, bizim görev yaptığımız 3 yılda ise sadece 4 dosya gitmiş. Bu bize destek veren insanlar sayesinde oldu\" diye konuştu.



\"SAKATLIKLAR GEÇSİN DAHA BAŞARILI BİR TAKIM HALİNE GELECEĞİZ\"



Yabancı oyuncu sakatlıkları ile ilgide açıklamalarda bulunan başkan Tutu, \"İnşallah bundan sonra Samaras daha iyi olacak. Bizim takımdaki en büyük sıkıntımız ve sportif başarıyı engelleyen sakatlıklar oldu. Özellikle forvet bölgesine aldığımız John Chibuike, Davy Claude Angan ve Muhammed Larbi sakatlandı. Biz tam bir takım haline gelecektik, yabancı oyuncularımız katkı sağlamaya başlayacaktı bu sakatlıklar yaşandı. Son 4 haftadır yaşadığımız sportif başarısızlığın en büyük sebebi budur. Çünkü takımı sonuca taşıyacak 3 oyuncu yoktu. Chibuike\'nin sakatlığı düzeldi. Angan bir hafta sonra oynayabilecek düzeye gelecek, Larbi ise 6 ay yok. Yani biz yabancı oyuncularımızın 3\'ünden daha yararlanmaya başlayamadık. Bu sakatlıklar geçsin daha başarı bir takım haline geleceğiz\" şeklinde konuştu.