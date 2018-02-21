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(Görüntülü Haber) Samsunspor, Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarına başladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarına başladı

21 Şubat 2018 22:50

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarına başladı. Spor Toto 1\'inci Ligi ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Baltok maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde başladı. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde yenileme antrenmanı yapan kırmızı-beyazlılar ilk olarak 5’e 2 top kapma çalışması yaptıktan sonra yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladılar. Dün oynanan Ankaragücü maçını değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, \"5 maçtır yenilmezlik iyi güzel ama diğer taraftan alt taraftaki takımların alacağı sonuçlara bakıyoruz. Ankaragücü, bizim maçımıza kadar deplasmanda en fazla puan toplamış takım. Çok da tecrübeli kadroya sahipler. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirseydik 3 puanı alabilirdik. Ama her şeye rağmen bundan sonra oynayacağımız maçlara ‘puan puandır’ diyeceğiz. Alacağımız her puan bizi alt taraftan iyice uzaklaştıracaktır” dedi. \"SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ\" Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Balıkesir Baltok maçını değerlendiren İpekoğlu, “Bu hafta oynayacağımız Balıkesir maçı zor olacak. Balıkesirspor’un almış olduğu üst üste mağlubiyetler, onları da sıkıntıya soktu. Bizim maçımızı da mutlaka çıkış maçı olarak göreceklerdir. Bizde bugüne kadar özellikle ilk maçımızın dışında 5 maçtır 2 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Bu seriyi de devam ettirme düşüncesi içerisindeyiz. İnşallah futbolcu arkadaşlarımız özellikle bugüne kadar 5 maçtır göstermiş oldukları mücadeleyi aynı şekilde uygulayabilirsek saha içerisinde puan ya da puanlarla dönebileceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu. \"SONRADAN OYUNA GİREN OYUNCULARDA KAPRİS OLABİLİYOR\" Sonradan oyuna oyuncuların takıma katkısının olmadığını ve bunu toplantıda oyuncularına söylediğini dile getiren İpekoğlu, “Oyuncularla ayrı ayrı konuştuk. Sonradan oyuna aldığımız oyuncularda tabii ki takıma katkısını bekliyoruz. Takıma katkısı olmadığı zaman hem biz sıkıntı yaşıyoruz, hem tribünlerin tepkisi oluyor. Bütün herkesin tepkisi doğal olarak oluşuyor. Bizim de beklentimiz o zaman oyuncu değiştirmenin bir anlamı da kalmıyor. İkinci yarıda sahaya sürdüğümüz oyuncular bize katkı sağlamıyorsa o zaman oyuncu değiştirmenin bir anlamı olmayacağını oyunculara söyledik. Zaten iyi niyetli bir takımız. Zaman zaman ilk 11’de oynamayan oyuncuların kaprisleri olabiliyor. İnşallah bu maçta son bulur. Bundan sonra oyuna girecek arkadaşlarımızın da takımıza olumlu anlamda katkısının olacağını düşünüyorum. Eğer profesyonellikse 5 dakikada oynasan 10 dakikada oynasan profesyonelliğin gereğini yerine getirmek zorundadır. Umarız bundan sonra bunu yaparlar. Bütün takımla toplantı yaptık. Bu sadece Ayite ve Chibuike mevzusu değil, genel anlamda zaman zaman kendi yerli oyuncularımızda da bu tür kaprisler olabiliyor. Hepsi de takım arkadaşlarından özür dilediler” şeklinde konuştu.

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