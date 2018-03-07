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Spor

(Görüntülü Haber) Samsunspor - Tetiş Yapı Elazığspor maçının ardından

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)   Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Besim Durmuş ve Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maç sonu açıklamalarda bulundu

07 Mart 2018 01:28

Hakan AKGÜN - Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)


 

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da teknik direktör Besim Durmuş ve Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, futbolcuların kazanmak adına sahada bir karakter ortaya koyduğunu belirterek \"Bu maç 3 puandan daha fazlasını kazandırdı. Özellikle puan dışında ortaya çıkan enerji muhteşem oldu. Peş peşe 3 günde iki maç oynadık. Özellikle bu takımlar ligin en iyi takımları. Özellikle Tetiş Yapı Elazığspor takımı 7 haftadır puan kaybetmemesi ve bizim ligde bulunduğumuz durum açısından çok stresli bir maçtı. Yani maça iyi başlamak önemli değil, bunu maçın her dakikasında bir şeyler ortaya koyabilmek, birlikte hareket etmek çok değerliydi. Bu konuda çok zaman ve efor harcadık, oyuncularımız kazanmak adına önemli bir karakter ortaya koydu onlara sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi.

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise şöyle konuştu:

\"İkinci yarıda daha arzulu istekli ve istediğini yapan bir çizgideydik. 2-0 mağlup durumdaki takımın bunun altından kalkması çok kolay değil. Ofansif yönde de bal yapamadık. Buradan mağlup ayrılıyoruz, bu sonucu gerçekten de beklemiyordum. Ama oyuncuların ürkekliği ve korkaklığı bize 2-0\'lık mağlubiyeti getirdi. Bu maçtan ders çıkartacağız. Eğer biz yukarıyı yakalayacaksak içeride ve dışarıda kazanma arzusu ve inancında olmamız lazım\" diye konuştu.

 

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