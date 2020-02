(Görüntülü Haber) Samsun'da taşınacak Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için 3 alternatif

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bulunduğu yerden kaldırılarak başka bir yere taşınması planlanan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için 3 yer belirlediklerini esnafın bu yerlerden birini tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, bulunduğu yerden kaldırılarak başka bir yere taşınması planlanan Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi için İlkadım ilçesindeki Derecik, Toybelen ve Badırlı mahallerindeki 3 yeri ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerine gezdirdi. 225 dönüm arazi üzerine kurulu olan Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi’ni Derecik mahallesinde 60 dönüm, Toybelen mahallesinde 60 dönüm ve Badırlı mahallesinde de 40 dönüm olmak üzere toplam 3 alanda 160 dönümlük yere taşıyacaklarını belirten Başkan Yılmaz, Canik ilçesindeki 225 dönümlük Gülsan Sanayi Sitesi\'nin 125 dönümünü istimlak çalışması yaptıklarını ve dönüm başına ortalama bin 500 TL ödediklerini söyledi. Gülsan Sanayi Sitesi esnafının tamamının aynı alanda bir yere taşımanın kolay bir iş olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Çok geniş bir alan gerektiriyor. O kadar geniş bir alanı bizim Büyükşehir Belediyesi olarak üretmemiz mümkün olmadı. Ürettiğimiz alanı da çok fazla dillendirmeden, ürettiğimiz arazinin yanında arazi fiyatlarının yükselmemesi, esnaf oralarda arazi satın almak istiyorsa bu satın alma çalışmasını yeterince yapabilmesi düşüncesiyle dillendirmedik. Fakat sanayi esnafından da yükselen sesler, ‘biz nereye gideceğiz, bize bir şey söylenmiyor’ denilince artık daha fazla sanayinin taşınacağı yeri ifade etmeyi geciktiremez hale geldik” dedi. Gülsan sanayi esnafının bulundukları yerde durdukları her süre içerisinde mallarının değer kaybedeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Esnaf, Gülsan Sanayisinde durdukları her süre içerisinde oradaki mal sahibinin malı değersiz hale geliyor, satamaz hale geliyor. Buna da hakkımız yok. Oradaki değeri daha fazla düşürmeden istimlakları yapıp o kişilerin oradaki mal ve mülklerinin değerini bir an önce ödememiz gerekiyor. ‘Biz burada biraz daha duralım’ dedikleri sürece belki mal ve mülk sahibi olmayan kiracılar için orada biraz daha durmak avantaj gibi olabilir” diye konuştu. GÜLSAN SANAYİSİNİ BU ŞEHRE ARMAĞAN EDECEĞİZ Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi\'nin olduğu alanın 250 dönümlük bir yeşil alan haline geleceğini ve buraya bir cami kurulacağını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu rekreasyon alanın içerisine de Selahattin Camisi\'ni inşa edeceğiz. Amacımız buradaki esnafı mağdur etmemek. Eğer bir mağduriyet söz konusu ise hemen oturup, konuşup onu ‘nasıl giderebilirize’ özenle titizlik göstererek bu süreci yöneteceğiz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu konuda soru ve önerilerini almaya hazırız. Bu şehir Gülsan Sanayi Sitesi\'ni 1990 yılından sonra plansız alan haline getirmiş. Amacımız tamamen Gülsan esnafını bir an mal sahibi yapabildiklerimizi mal sahibi yaparak, yeni bir düzende yeni bir yerde şehircilik adına da uygun olabilecek süreci gerçekleştiririz. Burası Derecik mevki ve Toybelen mevkiinde yaklaşık 250-300’er dükkanı alabilecek yerler olacak. Keşke buraları büyütebilsek” diye konuştu.