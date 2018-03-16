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(Görüntülü Haber) Samsun'da taş ocağında göçük: 1 ölü

'KAMYON ŞÖFÖRÜ PANİK YAPTI VE ATLADI' Samsun'da taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu'nun cesedi ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı

16 Mart 2018 19:34

\'KAMYON ŞÖFÖRÜ PANİK YAPTI VE ATLADI\' Samsun\'da taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu\'nun cesedi ekiplerin 4 saatlik çalışması sonrası çıkarıldı. Göçükte son anda kurtulan iş makinesi operatörü Oğuzhan Şahin, \"Arkadaşla konuşuyordum. O ara döndüm bir baktım taş yığınları üstümüze doğru geliyor. Bağırdım, kamyon şoförünü görmedim. Toprak kaydı ve üstümüze doğru dalga şeklinde geldi. Kamyon şoförü panik yaptı ve aşağı atladı. Ben makinede bekledim\" dedi. Hüseyin Zoroğlu\'nun cesedi, 4 saatlik çalışmayla toprağın altından çıkarılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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