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(Görüntülü Haber) Samsun'da metruk binada çürümüş ceset bulundu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 10 katlı metruk binanın zemin katında çürümüş insan cesedi bulundu

25 Ağustos 2017 18:53

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 10 katlı metruk binanın zemin katında çürümüş insan cesedi bulundu. Ayakkabısından bir erkeğe ait olduğu belirlenen iskelet haline gelmiş cesetle ilgili soruşturma sürüyor. Olay, bugün İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi\'nde meydana geldi. 10 katlı metruk binada köpek sesi duyan ve acıktığını düşünerek eline yiyecek alan Gökhan Keskin, binanın zemin katına indi. Burada çürümüş bir ceset bulan Keskin, olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çürümüş cesedin üzerinde halen giysi kalıntıları bulunduğu ve ayağındaki ayakkabıdan bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesede ait kemiklerin etrafa dağılması dikkat çekti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset torbasına konan kemik parçaları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cesedin bir yıldan önce ölen erkeğe ait olduğunu belirleyen polis, kimlik tespiti ve nasıl öldüğü ile ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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