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(Görüntülü Haber) Samsun'da ki FETÖ davasında polislere ceza yağdı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 46’sı polis 47 kişinin yargılandığı davada 1 kişi sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilirken 46 kişi 'Darbeye teşebbüs' suçundan 8 ile 9 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı

22 Mart 2018 00:54

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 46’sı polis 47 kişinin yargılandığı davada 1 kişi sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilirken 46 kişi \'Darbeye teşebbüs\' suçundan 8 ile 9 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 45’i tutuklu, 1’i öğretmen 46’sı polis 47 kişinin yargılanmasına bugün devam edildi. Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşması sanık sayısı fazla olmasından dolayı Konferans Salonu\'nda gerçekleştirildi. Savunmalarında sağlık sorunları ve suçsuz olduklarını dile getiren sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti Ali Demir\'i tahliye ederken, Ercan Demir, İsa Güngör ve ihraç edilen öğretmen Murat Yılmaz\'a 9 yıl 4 ay, 2\'si tutuksuz yargılanan 43 sanığa ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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