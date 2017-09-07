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(Görüntülü Haber) Samsun'da kaza 2 ölü, 5 yaralı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Tekkeköy İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasinda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

07 Eylül 2017 18:59

Hakan AKGÜN / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Tekkeköy İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasinda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun\'un Tekkeköy İlçesi Gelemen mevkisi\'nde meydana geldi. Kazım Somuncu yönetimindeki 55 DH 079 plakalı kamyonet, kavşakta İbrahim Tunç yönetimindeki 34 PA 5614 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araçlarda sürücüler İbrahim Tunç ile Kazım Somuncu, Neribe Karaman, Avni Demir Tunç, Tuğce Tunç, Burcu Yılmaz ve Ayşe Somuncu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla özel hastanelerin yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kazım Somuncu ve eşi Ayşe Somuncu tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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