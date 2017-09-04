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(Görüntülü Haber) Samsun'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

04 Eylül 2017 18:14

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.,7 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Atakum İlçesi\'ndeki İncesu Mevkii\'nde meydana geldi. Sürücülerin direksiyon kontrollerini yitirmesi sonucu Halit Çalışkan, yönetimindeki 34 UK 4317 plakalı otomobil ile İsmail Yavuz yönetimindeki 48 L 5071 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada İsmail Yavuz\'un yönetimindeki otomobil refüje çıkarak takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan Ahmet Can Yavuz, Ayaz Yavuz, Baran Yavuz, Nuran Yavuz, Duran Yaman, Serpil Yaman ve Kalime Yavuz yaralandı. Yaralılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan OMÜ\'de tedavi gören ve durumu ağır olan Baran Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruturma başlattı.

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