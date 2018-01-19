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Eğitim

(Görüntülü Haber) Samsun'da karne heyecanı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi, bugün öğrencilere karnelerinin verilmesiyle tamamlandı

19 Ocak 2018 16:40

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk dönemi, bugün öğrencilere karnelerinin verilmesiyle tamamlandı. Karnelerini alan öğrenciler sömestir tatiline çıkmanın sevincini yaşadı. Samsun\'da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle okullarda düzenlenen programlarla öğrenciler karnelerini aldı. Heyecanla karnelerini alan öğrenciler sömestir tatiline çıkmanın sevincini yaşadı. Kentte anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 240 bin 915 öğrenci bugün itibarıyla iki haftalık yarıyıl tatiline başladı.

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