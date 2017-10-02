(Görüntülü Haber) Samsun'da FETÖ'den 16 kişi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 9’u kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve merkez ilçelerinde 5 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9’u kadın 16 şüpheli, adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenerek gözaltına alındı. \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçen dijital verilere el konuldu. 5 gün boyunca Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan 16 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadınlardan bazılarının ağlaması dikkat çekti.