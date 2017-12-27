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(Görüntülü Haber) Samsun'da dünya standartlarında golf sahası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyada deniz doldurularak oluşturulan ilk golf sahasına sahip Samsun Golf Kulübü'ne ilgi her geçen gün artıyor

27 Aralık 2017 16:07

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE\'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyada deniz doldurularak oluşturulan ilk golf sahasına sahip Samsun Golf Kulübü\'ne ilgi her geçen gün artıyor. Saha genişliği 650 dönüme ve 9 çukurlu parkuru da 18 çukura çıkarılacak kulüpte, açıldığı 15 Temmuz 2016\'dan bu yana 500\'ün üzerinde kişi eğitimlerden geçerek golf oynamayı öğrendi.

Türkiye standartlarının üzerindeki altyapısıyla büyük ilgi gören Samsun Golf Kulübü, ülkede ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla 15 Temmuz 2016\'da kapılarını açtı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu tesisin saha genişliğini 650 dönüme, 9 çukurlu parkuru ise 18 parkura çıkardı. Genişletilmiş sahanın 2018\'in ilk 6 ayı içerisinde golf severlerin hizmetine gireceği belirtildi. Kulüp çalışmaları ve eğitimler ile ilgili bilgi veren milli golfçü ve kulübün direktörü Hamza Sayın, şunları söyledi:

\"Türkiye’de ilklere imza atan kulübümüz hizmete girdiği günden bu yana handikaplı çok sayıda golfçüyü misafir etti. 7\'den 70\'e herkesin gelip üye olmadan golf oynayabildiği tesiste bugüne kadar 500\'ü aşkın öğrenci eğitimlerden geçerek golf sporu ile tanıştı. Bu süreç zarfında olimpiyat, federasyon ve yerel kupalarda hizmetler verdik. Deniz dolgusuyla oluşturulan dünyanın ilk golf sahasına sahip Samsun\'da golf kulübüne ilgi giderek artıyor. Zorluğu seven profesyonel golfçüler için Karadeniz\'in ilk ve tek modern golf sahasına sahip kulübümüz 3 bin metrekarelik kapalı alanıyla misafirlerine benzersiz deneyimler sunuyor. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevin Ramsey\'in tasarladığı tesis, modern fitness salonunu ve dünya mutfağının bütün lezzetlerinin tadılabileceği restoranını da içinde bulunduruyor.\"

Samsun\'da deniz doldurularak yapılan 9 delikli golf sahası, 15 Temmuz 2016\'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç\'ın katılımıyla hizmete girdi. Yaklaşık 1 yılda denizin büyük bölümü doldurularak inşa edilen golf sahası, Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen ve 84 sporcunun katıldığı \'Federasyon Kupası Turnuvası\' ile faaliyete geçti.
 

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