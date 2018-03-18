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(Görüntülü Haber) Samsun'da, Çanakkale şehitleri anıldı

    Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103'ncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi

18 Mart 2018 18:23

 

 

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103\'ncü yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kıranköy Şehitliğinde düzenlenen törene Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, şehitlik anıtına Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Osman Kaymak, Şehitlik Şeref Defteri\'ni imzaladı.

Törende konuşan Vali Osman Kaymak, \"Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğurunda ölüme seve seve giderek, şehitlik makamına ulaştınız. Bugün uğruna şehit olduğunuz vatanımızın her köşesinde minnet, şükran ve bağlılık duygularıyla sizleri anıyoruz. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen insanların şahadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale Zaferi, İstiklal harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden yolda çok önemli dönüm noktası olmuştur. Çanakkale’de sergilenen birlik, beraberlik ve kardeşlik, dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. En zayıf anında bile ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten bir inancın mirasçısı olan bu millet, Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla vatanını koruma, demokrasisine sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bir yandan Cumhuriyetimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.

Ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Kıranköy ve Asri Mezarlığı\'nda şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.


 

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