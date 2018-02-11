(Görüntülü Haber) Samsun'a şehit ateşi düştü (Yeniden)

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- AFRİN\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında çıkan çatışma sonucu şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın\'ın acı haberi Samsun\'da yaşayan ailesine ulaştı.



Samsun\'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlarda görev alan bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın, çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin ailesine acı haberi İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Aysel ve babası Ekrem Akalın fenalık geçirirken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. 1 kız kardeşinin olduğu öğrenilen şehidin 2015\'de göreve başladığı ve Bitlis\'in Tatvan Komando Taburu\'nda görevli iken Afrin\'e gittiği öğrenildi.