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(Görüntülü Haber) Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

    AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Hatay'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi

27 Mart 2018 22:36

 

 

AMANOS ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hatay\'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı\'na getirildi. Buradaki törene Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi daha sonra cenaze aracına konularak Salıpazarı ilçesinde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul\'da yaşayan babası taksi şoförü olan Sebahattin ve annesi Nazmiye Tokur ile Ankara\'da bulunan şehit eşi Melike Tokur\'un (25) Samsun\'a gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. 

Şehit için yarın Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazı sonrasında cenaze töreni yapılacağı ardından cenazesinin Kalfalı Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

SAMSUN\'A 5 GÜN SONRA İKİNCİ ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Öte yandan 5 gün önce Nevşehir\'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 savaş uçağında Samsunlu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy (32) şehit olmuştu. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı. Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur\'un acı haberiyle Samsun\'a 5 gün arayla ikinci defa şehit ateşi düştü.


 

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