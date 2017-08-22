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(Görüntülü Haber) 'Şampiyon'u 35 bin liraya satışa çıkardı

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Ümit Değer, yetiştirdiği 1

22 Ağustos 2017 15:42

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde hayvancılıkla uğraşan 36 yaşındaki Ümit Değer, yetiştirdiği 1.5 ton ağırlığındaki Sementa cinsi \'Şampiyon\' adlı damızlık boğayı Kurban Bayramı nedeniyle 35 bin liradan satışa çıkardı. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karahıdırlı Mahallesi\'nde hayvancılık yapan Ümit Değer\'in 2.5 yaşındaki şampiyonu bugünlerde büyük bir ilgi görüyor. Boğasına ilk günden bu yana çocuk gibi baktığını belirten Ümit Değer, \"Akdeniz Bölgesi\'nde şu anda en büyük sığır olarak bizim \'Şampiyon\'umuz bulunmaktadır. Bin 500 kilo ağırlığında olan sığırım, Akdeniz\'in şampiyonu ve Türkiye ikincisi konumunda\" dedi. Şampiyon\'un günde 33 kilo yem tükettiğini belirten Değer, hayvana 35 bin lira değer biçtiğini belirterek şöyle konuştu: \"Yıllardır özel olarak ilgilendiğimiz hayvanımız yonca ve yulafla besledik. Son 5 aydır ise arpa ve küspe veriyoruz. Şampiyon oyun oynamayı çok seviyor. Onunla oyun oynuyoruz, birlikte gezintiye çıkıyoruz yani o bizim ailemizden biri olmuş gibi davranıyoruz. Ailemizin bütün bireyleri tarafından yakından ilgilenilen şampiyonu kurbanlık olarak satmak bizleri üzmektedir ama, her canlı gibi onun da bir ömrü var. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Bin 500 kilo ağırlığında şampiyonu 35 bin TL getiren alır. Gelecek yıl hedefimiz 2 tonluk bir şampiyon daha yetiştirmek olacak.\"

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