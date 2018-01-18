(Görüntülü Haber) Şampiyon voleybolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'DA Okullararası Voleybol Turnuvası\'nda şampiyon olan Finike Cengiz Topel Ortaokulu Kız Voleybol Takımı ile üçüncü olan Erkek Voleybol Takımı, ilçede coşkuyla karşılandı. Belediyenin üstü açık otobüsüyle şehir turu voleybolcular büyük ilgi gördü. Antalya il genelinde 500 okulun katıldığı Voleybol Turnuvası\'nda mücadele eden Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileri küçük kızlarda şampiyon olurken, erkeklerde ise üçüncülük elde etti. Voleybol takımlarının başarısının ardından ilçe girişinde karşılama töreni düzenlendi. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, aileler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı karşılama töreninde, araç konvoyu oluşturularak şehir turu atıldı. Voleybol takımı öğrencileri belediyeye ait üstü açık otobüsle şeref turu attı. Takım kaptanı ve antrenöre çiçek vererek tebrik eden FinikeBelediye Başkanı Sarıoğlu, \"Bu başarıyla ilçemizin adını zafer kazanarak gururla söz ettiren öğrencilerimizi gözlerinden öpüyor ve başarılarının devamını diliyorum\" dedi. Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, \"Antalya\'da düzenlenen İl Voleybol Turnuvası\'nda şampiyon olan Cengiz Topel Ortaokulu kız takımı, üçüncülük kupası alan erkek takımı ile voleybol takımını yetiştiren öğretmenlerimiz Ömer Türk, Candemir Bozdemir, Serkan Şahin\'i yürekten kutluyorum. Aynı zamanda bu başarıya destek olan Finike Kaymakamlığı\'na ile Finike Belediye Başkanlığı\'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyorum\" diye konuştu.