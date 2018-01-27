(Görüntülü Haber) ŞAMPİYON BOĞA, OTOMOBİL FİYATINA SATILDI-HD

HABER KAMERA Adem GÜNGÖR DHA-ARTVİN ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 8 yaşında, 820 kilo ağırlığında \'Küçük enişte\' adlı boğa sahibi tarafından 85 bin liraya satıldı. Boğayı satın alan Aziz Yiğit, boğa sevgisinin kendisinde tutku olduğunu belirterek çok sevdiği boğayı satın aldığını söyledi. Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 38\'incisi düzenlenecek olan Artvin Kafkasör Festivali öncesinde kentte boğa transferleri de başladı. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 820 kilogramlık 8 yaşındaki \'Küçük Enişte\' adlı boğa fiyatlarının 30-40 bin lira arasında değiştiği kentte rekor fiyatla alıcı buldu. Boğa sahibi Gökalp Eren, \'Küçük Enişte\' adlı boğayı, 85 bin lira karşılığında bir başka boğacı Aziz Yiğit\'e sattı. Baş kategorisinde, Kafkasör Festivali olmak üzere bölgede düzenlenen güreşlerde boy gösterecek olan 85 bin liralık boğa da yeni sahibi Aziz Yiğit ve antrenörü Yavuz Seçkin eşliğinde hazırlıklara başladı. \'BU BİR TUTKU\' Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Aziz Yiğit, Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çok sevdiğim için bu boğayı bu fiyata aldım. Bu bir tutku benim için dedi. Yiğit\'in ahırında \'Dağlı Reis\' ve \'Rüzgâr Reis\' isimli 2 boğa daha yer alıyor.