T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) ŞAMPİYON BOĞA, OTOMOBİL FİYATINA SATILDI-HD

HABER KAMERA Adem GÜNGÖR DHA-ARTVİN ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 8 yaşında, 820 kilo ağırlığında 'Küçük enişte' adlı boğa sahibi tarafından 85 bin liraya satıldı

27 Ocak 2018 15:23

HABER KAMERA Adem GÜNGÖR DHA-ARTVİN ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 8 yaşında, 820 kilo ağırlığında \'Küçük enişte\' adlı boğa sahibi tarafından 85 bin liraya satıldı. Boğayı satın alan Aziz Yiğit, boğa sevgisinin kendisinde tutku olduğunu belirterek çok sevdiği boğayı satın aldığını söyledi. Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 38\'incisi düzenlenecek olan Artvin Kafkasör Festivali öncesinde kentte boğa transferleri de başladı. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 820 kilogramlık 8 yaşındaki \'Küçük Enişte\' adlı boğa fiyatlarının 30-40 bin lira arasında değiştiği kentte rekor fiyatla alıcı buldu. Boğa sahibi Gökalp Eren, \'Küçük Enişte\' adlı boğayı, 85 bin lira karşılığında bir başka boğacı Aziz Yiğit\'e sattı. Baş kategorisinde, Kafkasör Festivali olmak üzere bölgede düzenlenen güreşlerde boy gösterecek olan 85 bin liralık boğa da yeni sahibi Aziz Yiğit ve antrenörü Yavuz Seçkin eşliğinde hazırlıklara başladı. \'BU BİR TUTKU\' Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Aziz Yiğit, Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çok sevdiğim için bu boğayı bu fiyata aldım. Bu bir tutku benim için dedi. Yiğit\'in ahırında \'Dağlı Reis\' ve \'Rüzgâr Reis\' isimli 2 boğa daha yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HABER KAMERA Adem GÜNGÖR DHAARTVİNBoğayıAziz YiğitArtvinBaşBuArtvin Kafkasör FestivaliDahaEnişteBoğaGökalp ErenKafkasör FestivaliYavuz SeçkinBİR TUTKUAziz Yiğit BoğacılıkOnlarlaYiğitReis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24