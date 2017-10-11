(Görüntülü Haber) Samet Aybaba: Kasımpaşa maçı çok önemli

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının önemine değinerek \"Bunlar attık bizim için yukarı çıkma maçları. Kasımpaşa maçından puanla dönersek ya da kazanırsak o zaman yukarı oynayan bir takım haline geleceğiz. Bu nedenle Kasımpaşa maçı çok önemli bir maç. Bu maçtan en kötü 1 puanla dönmek istiyoruz\" dedi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 8\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından idman takım halinde topla yapılan çalışmalarla devam etti. Son bölümde ise minyatür kalede yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Elderson Echiejile, Delvin N´Dinga ve Thievy Bifouma\'nın yanı sıra sakatlığı bulunan John Boye katılmadı. \"KASIMPAŞA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ\" İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba, Antalyaspor galibiyetinin ardından futbolcuların daha istekli olduklarını ve Kasımpaşa maçından en az 1 puanla dönmek istediklerini belirterek, \"Milli takıma giden oyuncularımız var. Cezalı oyuncularımız var. Onların dışındaki oyuncularla çalışıyoruz. Antalyaspor maçı bizim için iyi bir maçtı. Takım olarak iyi şeyler yapmaya başladık. Bunun neticesinde de kazandık. Bu da oyuncularımızı motive ediyor, şehri de, yöneticileri de, bizleri de. Daha iyi hazırlanıyoruz şimdi. Daha istekliyiz. Kasımpaşa iyi bir takım. İyi mücadele ediyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Bizim de geliştirmemiz gereken şeyler var. Bunlar artık bizim için yukarı çıkma maçları. Kasımpaşa maçından puanla dönersek ya da kazanırsak o zaman yukarı oynayan bir takım haline geleceğiz. İçeride daha coşkulu, daha istekli oynama özelliğini taşıyacağız. Bu nedenle Kasımpaşa maçı çok önemli bir maç. Oyuncular da bunun bilincinde. Bu maçtan en kötü 1 puanla dönmek istiyoruz\" dedi. \"TAKIMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM\" Sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Fildişili orta saha oyuncusu Zoro Cyriac Gohi ise yeniden takımla çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi. Cyriac \"Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Takıma döndüğüm için de çok mutluyum. Kasımpaşa maçında yüzde 100 hazır olmak için çalışacağım. İyi durumda olduğumu söyleyebilirim. Çok çalıştım. Zor bir süreçten geçtim, geri dönebilmek için. Türkiye liginin iyi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Avrupa\'daki liglerle rekabet edebileceğini de söyleyebilirim. Büyük takımlar Şampiyonlar Ligi\'nde de oynuyor. Daha önce Galatasaray\'a karşı da oynamıştım. Sivasspor olarak da ligde kalacağız ve yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.