(Görüntülü Haber) Samet Aybaba: "Büyük maçlar, oyuncuyu motive eder"

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Galatasaray maçını da kazanmak istiyoruz. Büyük maçlar, oyuncuyu motive eder\" dedi. Demir Grup Sivasspor ligin 20\'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı. Bugünkü idmana kırmızı beyazlı ekip eksiksiz katıldı. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, yeni transfer Henri Saivet\'i uzun zamandır takip ettiklerini ve transferin hayırlı olmasını diledi. İki haftadır iyi oyuna rağmen istediklerini sonuçları alamadıklarını ifade eden Aybaba, \"Çok üzgünüz. Bu kadar iyi oynayıp zaman zaman çok pozisyon bulduğumuz maçlar oynadık. Niye bizim hanemizde 6 puan yok diye düşünüyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde yoğunlaşmaya başladı. İnşallah bundan sonraki maçlarda futbol şansı bizim yanımızda olur. Çok basit hatalar yapıyoruz. Onlarla ilgili de çalışıyoruz\" dedi. \"LİGİN EN İYİ OYNAYAN TAKIMLARINDAN BİRİYİZ\" Galatasaray\'ın, Fatih Terim\'in takımın başına geçmesinden sonra çıkış yakaladığını söyleyen Aybaba,\" İyi takım, iyi oyunculardan kurulu büyük takım ama biz de ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Eğer bunu sahaya yansıtırsak, şans da bizim yanımızda olursa, bundan önce içeri de göstermiş olduğumuz performansa yakın bir performans gösterip bu maçı kazanacağız\" diye konuştu. Takımın büyük maçlara daha farklı motive olduğunun altını çizen Aybaba, \"Oyuncular motive anlamında daha ön planda oluyor. Bundan önceki Akhisar maçının düşünün çok farklı kazanabileceğimiz maç ve Malatya maçının ikinci yarısı 8-9 tane net pozisyonumuz var. Demek ki sadece oynamak ile olmuyor. Oyuncularımızın çok basit, küçük hatalar yapmaması lazım. O nedenle büyük maçlar oyuncuyu dava fazla motive eder. Ama biz hemen hemen her maç futbolun içinde kalıp iyi futbol oynamaya çalışıyoruz\" dedi.