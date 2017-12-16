(Görüntülü Haber) Samanlık yangınında eşi ölü bulunan kadın da tutuklandı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Şuhut ilçesinde yanan samanlıkta zincirle direğe bağlı ölü bulunan 30 yaşındaki Ali Ç.\'nin gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi, 32 yaşındaki Emine Ç., savcılığın itirazı sonrası tutuklandı. Emine Ç.\'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Halil İbrahim K. a daha önce tutuklanmıştı. Şuhut\'a bağlı Mahmutköy\'de 12 Aralık salı sabah saatlerinde bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahale ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, içerideki beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. İncelemede, cesedin Ali Ç.\'ye ait olduğu belirlendi. Soruşturma başlatan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ali Ç.\'nin eşi Emine Ç. ile aynı köyden Halil İbrahim K\'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Halil İbrahim K. tutuklandı, Emine Ç. ise serbest bırakıldı. Ailesine teslim edilmeyerek Afyonkarahisar\'daki Kadın Sığınma Evine yerleştirilen Emine Ç. Şuhut Cumhuriyet Savcılığının itirazı üzerine dün akşam jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Emine Ç., tutuklandı. \"GÖMLEKLE BOĞDU, ZİNCİRLE DİREĞE BAĞLADI\" Emine Çaputçu\'nun ilk gözaltına alındığında verdiği ifadede, şunları söylediği öne sürüldü: \"Olayın olduğu gün eşim ve kayınvaliden komşumuzun yemeğine gitti. Yatsı ezanı sıralarında traktörle geldiler. Kayınvalidem eve geldi, eşimin kahvehaneye gittiğini duydum. Eve geldiğini kendim görmedim. Saat 23.30 sıralarında evdekiler yattı ben de yatak odama geçtim. Cama taş geldi. Baktığımda Halil İbrahim K. bana el salladı ve dışarı çağırdı. Sonra beni kilere kadar götürdü, orada öpmeye çalıştı. Kilerin ışığı bozuk olduğu için telefonunun ışığını açtı. Kapısı tam kapanmayan kilerde eşim bizi gördü. \'Allah belanızı versin\' diyerek geri döndüğü sırada Halil İbrahim K. arkasından sarılarak boğmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Eşim yere düştü. Eşimi bulduğu gömlekle boğdu. Bulduğu zincirle sürükleyerek götürdüğü samanlıktaki direğe bağladı. Beni de tehdit ettiği için zincirle bağlanmasına yardım ettim. Sonra mazot dökerek samanlığı ataşe verdi. Ben de eve çıkarak yattım. Bir süre sonra da uyumuşum. Sabah 06.30 sıralarında kalktım. Olayı hatırladım. Samanlıkta olduğunu bilmeme rağmen nedendir bilmiyorum telefonla eşimi aradım. Dışarı çıktığımda dumanı gördüm. Amcamlara haber verdim. Daha sonra olay ortaya çıktı.\" \"İFTİRA ATIYOR\" Tutuklanan Halil İbrahim K. ise Emine Ç.\'nin kendisine iftira attığını belirterek, olayın olduğu gün ne yaptığını ve kimlerle görüştüğünü saati saatine ifadesine aktardı. Karataş, \"Gündüz Şuhut ilçesindeki işlerimin ardından saat 17.30 gibi evime geldim. Çocuklarımla oturdum. Akşam namazı ardından birlikte yemek yedik. Evimiz köyün biraz dışında olduğu için büyük oğlumu berbere götürdüm. Yatsı namazını kıldıktan sonra kahvehanede kardeşlerimle alacağımız traktör meselesini konuştuk. Arkadaşlarımla bilardo oynadım ve saat 23.00 sıralarında evime geldim. Eşim ve çocuklarla meyve yedik, televizyondaki diziyi seyrettik. Saat 01.00\'e kadar evde internetten okey oynadım ve yattım. Sabah eşim namaza kaldırdı. Namazı kıldım, çocuklar kahvaltısını yaptı, okullarına gitti. Ben tekrar yattım. Saat 09.00 gibi kardeşim telefonla aradı, Ali Ç.\'nin samanlığında yangın çıkmış diye. Apar topar evden çıktım olay yerine gittim\" diye konuştu. GÖRGÜ TANIKLARI NE DEDİ? Görgü tanıkları ise Ali Ç.\'nin kahvede bir televizyon dizisini seyrettiğini belirterek, dizi bitip kahve kapatılırken saat 00.10 gibi ayrıldığını anlattı. Halil İbrahim K.\'nın arkadaşları ise kardeşleriyle kahvehanede konuştuklarını ve birlikte bilardo oynadıklarını aktardı. ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI Diğer yandan olayın ardından Ali Ç.\'nin çocukları 11 yaşındaki M.Ç. 10 yaşındaki N.Ç. ile 6 yaşındaki F.Ç. Afyonkarahisar\'daki sevgi evlerine götürülerek koruma altına alındı.