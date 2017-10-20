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(Görüntülü Haber) Samandağ’da karakola taciz ateşi (2)

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi

20 Ekim 2017 01:57

VALİLİK: BİR ASKER HAFİF YARALI

Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, taciz ateşi açılmasının ardınrdan başlatılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin omzundan yaralandığı billidirildi. Valiliğin açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı:

\"19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 18.45’te ilimiz Samandağ İlçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensubu oldukları değerlendirilen şahıs veya şahıslarca taciz ateşi açılmıştır. Güvenlik birimlerimizin anında karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçmışlardır. Saldırı neticesinde herhangi bir güvenlik görevlimiz veya vatandaşımız zarar görmemiştir. Kaçan saldırganlar ile Musa Dağı’nın yukarı kesimlerinde planlı operasyon kapsamında faaliyet icra eden güvenlik birimleri arasında saat 20.00 sıralarında sıcak temas yaşanmıştır. Çıkan çatışmada bir güvenlik görevlimiz omzundan yaralanmıştır. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam etmektedir.\"

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