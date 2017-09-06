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(Görüntülü Haber) Saman yüklü TIR alev alev yandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da saman yüklü TIR alev alev yandı, alevlere müdahale ederken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, hastaneye kaldırıldı

06 Eylül 2017 12:38

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da saman yüklü TIR alev alev yandı, alevlere müdahale ederken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, hastaneye kaldırıldı. Olay kantin Aşağı Sanayi Sitesi 1. Çelik Sokak’ta dün gece saat 01.00 sıralarında, meydana geldi. Sürücü 38 yaşındaki Şaban Ümit Altıntaş\'ın tamir için getirip Sanayi Sitesi\'ndeki tamirhane önüne park ettiği TIR\'daki samanlar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracında bulunan sürücü Şaban Ümit Altıntaş alevleri söndürmek için müdahale etti, başarılı olamayınca da itfaiyeyi aradı. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen TIR\'ı söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi, bir işyeri ve yakındaki bir araç da hasar gördü. Aracındaki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan sürücü Şaban Ümit Altıntaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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