(Görüntülü Haber) Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı

Sinan Korkmazer-Ürgüp-DHA Dünyada ultra trail sporunun en önemli destekçisi Salomon isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından Kapadokya’da dördüncü kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail’in son basın toplantısı, Best Western Premier Cappadocia’da gerçekleştirildi. Elit atlet tanıtımının da yapıldığı toplantıda organizasyonla ilgili detaylar medya mensuplarıyla paylaşıldı. Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney Salomon Kapadokya Ultra Trail’e 64 ülkeden 1684 sporcunun katılacağını ve bir önceki yıla göre katılım sayısının yüzde 50 arttığını dile getirirken, Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise Kapadokya Ultra-Trail’e olan ilginin Salomon olarak kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Organizasyon, iki gün boyunca devam edecek. “SALOMON KAPADOKYA ULTRA-TRAİL, WORLD TOUR HAKKI KAZANARAK ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ” Başlangıç öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya gelen Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Ultra-trail branşı, sporcular için hayli zor bir organizayon. Koşucular, üç kategoride de maraton üstü koşular yapıyor. Özellikle 60K ve 110K kategorilerinde koşan sporcular bedenleriyle değil beyinleriyle koşmak durumunda kalıyor. Ultra-trail’e katılan tüm sporcular, insan üstü şeyler başarıyorlar. Ayrıca Salomon Kapadokya Ultra-Trail, dördüncü yılında World Tour organizasyonu olmaya hak kazanan ilk organizasyon konumunda. Bu onura, organizasyon kalitemiz ve simgesel bir lokasyona sahip olmamız sayesinde ulaştık. İlk yıl 200 katılımcıyla bu organizasyonu düzenlerken dördüncü yılımızda 1600’den fazla sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre yarışmacı sayımız yüzde 50 arttı. Ayrıca Kapadokya bölgesinden koşulara katılan sporcu sayısı da her yıl artıyor. Bu yıl bizi çok mutlu eden istatistiklerden biri de genel kadın sporcu sayımızın yüzde 29’a ulaşması oldu.” Aydın Ayhan Güney ayrıca Salomon Kapadokya Ultra Trail’in bölge ekonomisi için de çok büyük bir değere sahip olduğunu, 3 gün boyunca 2.500 civarında kişinin Kapadokya’da konakladığını vurguladı. Güney, hafta sonu boyunca 1700 odada geceleme yapıldığını ifade etti. “KATILIMIN YÜZDE 50 ARTMASI GURUR VERİCİ” Organizasyonun isim sponsoru Salomon adına basın toplantısına katılan Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri Sorumlu İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise patika koşularına ilgi duyan kişileri doğru organizasyonlara yönlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve bu kapsamda Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e sporcuların gösterdiği ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ateş, katılımcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasının ise kendilerini gururlandırdığını ve Salomon olarak bu sayıyı daha da artıracak çalışmalar yürüteceklerini belirtti. ELİT ATLETLER TANITILDI Gerçekleştirilen basın toplantısında elit atletler 2016 Ultra-Trail World Tour Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius, Moritz auf der Heide, kadınlarda UTMB 8.si Amy Sproston ve Mohamed El-morabity medya mensuplarına tanıtıldı. Salomon Kapadokya Ultra-Trail’de mücadele edecek olan atletler, Türkiye’de yarışacak olmaktan çok heyecanlı olduklarını ve Kapadokya’nın her ultra-trail koşucusu için özel bir parkur olduğunu ifade ettiler. Sporcuların 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde bitirmesi gerekecek SALOMON KAPADOKYA ULTRA-TRAİL’DE DÜNYACA ÜNLÜ ŞU İSİMLER DE MÜCADELE EDECEK: 2017 UTMB 10.su Jordi Gamito Baus, 2016 yılını ilk 10 içerisinde tamamlayan Marco Zanchi, iki kez Guinness Dünya Rekoru sahibi Calum Neff, kadınlarda ve 9.su Mariya Nikolava, Avrupa ve Dünya şampiyonu “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan, Vlad Ixel, Robbie Britton, Sondre Ahmdal, Teresa Nimes ve Harry Jones. HEKİMLER, SPORCULARLA SAĞLIK TAVSİYELERİNİ PAYLAŞACAK Salomon Kapadokya Ultra-Trail’de bu yıl ilk defa Acıbadem Mobil, sağlık ekipleri ve ekipmanlarıyla dinlenme istasyonlarında görev yapacak. Acıbadem Fulya Hastanesi uzmanları ile etkinlikte yer alarak sporculara sağlık tavsiyelerinde bulunacak. Etkinlik öncesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ Yaralanmalardan Korunma konusunda söyleşi geçekleştirecek. Kapadokya Ultra-Trail’e Salomon’un yanı sıra Suunto, Acıbadem Fulya Hastanesi, Acıbadem Mobil, Voyager Balloon, Salcano ve Power FM de destek verecek. ORGANİZASYON, ÜRGÜP ŞEHİR MERKEZİNDE SONA ERECEK Kapadokya’da düzenlenecek olan organizasyon, Ürgüp şehir merkezinden başlayacak ve Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa ve Karlık gibi bölgelerin geçilmesinin ardından yine Ürgüp şehir merkezinde sona erecek. Salomon Kapadokya Ultra-Trail’de 300’den fazla gönüllü görev yapacak.