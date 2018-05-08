T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Saklı Cennet Takoran'a gezi turu

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Atatürk Barajı'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri kendisine hayran bırakıyor

08 Mayıs 2018 17:02

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, Atatürk Barajı\'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerle ziyaretçileri büyüleyen Takoran Vadisini büyükşehir belediyesi gezi turları düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere Şanlıurfa\'nın doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şanlıurfa\'nın saklı güzelliklerinden biri olan Siverek Takoran Vadisini Turizme kazandırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 100\'e yakın öğrenciye yönelik Takoran gezi programı düzenledi.Zengin bitki örtüsü, Kanyonları, Şelalesi, Kaya Mezarları ve tarihi yapıları ile bölgenin turizm lokomotifi adayı olan Takoran Vadisini gün yüzüne çıkartmak için tanıtım çalışmasına giden Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte gezi programları düzenliyor. Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Rehberler eşliğinde gezen öğrenciler Vapurlar ile küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasını, henüz keşfedilmemiş bakir vadisini, Türkiye\'nin en büyük 3. asma köprüsünü gezdiler. Gençlerin Şanlıurfa\'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaları için başlatılan gezi ziyaretleri Harran, Göbeklitepe, Halfeti\'nin ardından Siverek Takoran ile devam ediyor. Gerçekleştirilen geziden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Öğrenciler ve onlara eşlik öğretmenleri, bu tür çalışmaların devamını diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKSiverekAtatürk BarajıTakoran VadisiDoğalTakoran VadisiniBüyükşehir BelediyesiSiverek Takoran Vadisini TurizmeTakoranZenginKanyonlarıKaya MezarlarıRehberlerVapurlarTürkiyeGençlerinHarran Göbeklitepe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24