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Ekonomi

(Görüntülü Haber) 'Sakin Şehir'in çiçek üreticisi kadınları

Turgay İPEK/UZUNDERE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un 'Sakin Şehir' unvanlı Uzundere ilçesinde Fatma ve Hülya Canbaş kardeşler ile kuzenleri Ayşe Okur'un çiçek yetiştirme eğitimiyle başlayıp, bölgeye çiçek pazarlamaya uzanan başarı öyküsü, dikkat çekiyor

15 Şubat 2018 19:37

Turgay İPEK/UZUNDERE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un \'Sakin Şehir\' unvanlı Uzundere ilçesinde Fatma ve Hülya Canbaş kardeşler ile kuzenleri Ayşe Okur\'un çiçek yetiştirme eğitimiyle başlayıp, bölgeye çiçek pazarlamaya uzanan başarı öyküsü, dikkat çekiyor. \'Çiçekçiliğin Geliştirilmesi Projesi\' kapsamında 2007 yılında katıldıkları kursta çiçek yetiştirme eğitimi alan Fatma ve Hülya Canbaş kardeşler ile kuzenleri Ayşe Okur, öğrendiklerini kısa sürede hayata geçirdi. Kaymakamlık tarafından kendilerine tahsis edilen alanda sera kurarak çiçek üretimine başlayan üç kuzen, Doğu Anadolu Bölgesi\'nde çiçek pazarlamaya başladı. Yılda yaklaşık 650 bin kesme çiçek üreten kadın girişimciler, üretimi 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çoğu kadın 30 işçi çalıştırdıklarını belirten Fatma Canbaş, \"Bu bizim için bir milat oldu. Bu işten para kazanacağımız ve zevk alacağımızı bilmeden bir vadiye girdik. Sonradan öğrendik ki; çok güzel bir vadiye girmişiz. 3 kuzen, 7 yıldır serada mevsime göre çiçek üretiyoruz. Şu an mevsim itibari ile menekşe yetiştiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz çiçekleri özellikle Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki belediyeler park ve bahçelerinde kullanıyor. Tabi çiçeği seven ve bizleri tanıyanlar da özel araçları ile buraya gelip istediğini satın alıyor. Ben kardeşim ve kuzenim, çiçeklerin tohumundan son anına kadar çalışıyoruz. İşlerimizin yoğun olduğu 3 aylık dönemde ise çoğu kadın olmak üzere 30 işçi çalıştırıyoruz\" diye konuştu. Yaptıkları işin çok zevkli ama bir o kadar da zahmetli olduğunu ifade eden Fatma ve Hülya Canbaş kardeşler ile kuzenleri Ayşe Okur, tohumundan, renklendirmesine ve satışına kadar hepsini aşkla yaptıkları söyledi. Erzurum gibi bir yerde iklimle de mücadele ettiklerini belirten kuzenler, kendilerine yapamazsınız diyenleri utandırdıklarını ifade etti. Kuzenler, gelen müşterilerine ise semaverde çay eşliğinde yöresel kahvaltı ikram ediyor.

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