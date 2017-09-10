(Görüntülü Haber) 'Sakin şehir' Eğirdir'de triatlon heyecanı

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın \'Sakin Şehir\' unvanlı Eğirdir İlçesi\'nde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Eğirdir Triatlonu yapıldı. 520 sporcunun katıldığı triatlon büyük çekişmeye sahne oldu. Isparta Eğirdir Belediyesi tarafından düzenlenen Eğirdir Triatlonu limanda yapıldı. Eğirdir Traitlonu\'na Türkiye genelinden 2008 doğumlu sporcular ile 60\'lı yaşlara ulaşmış yaş aralıklarındaki kategorilerde sporcular katıldı. 520 sporcunun kayıt yaptırdığı triatlonda elit, genç, yıldız, minikler, paralimpik ve yaş grupları kategorilerindeki erkek ve kadın sporcular yarıştı. Yarışmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı\'nın katkılarıyla gerçekleşti. Elit, genç ve yaş grubu sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklete binme ve 5 kilometre koşuyla yarışmayı tamamladı. Yıldız sporcular 375 metre yüzme, 10 kilometre bisiklete binme ve 2.5 kilometre koşuyla yarıştı. M3\'ler önce 200 metre yüzme, 5 kilometre bisiklete binme ve 1250 metre koşu ile yarışı tamamladı. Diğer M kategoriler az mesafelerde yarıştı. Eğirdir Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, \"Gönül geçmiş dönemlerde olduğu gibi tekrar uluslararası platformda yarışların olmasını isterdi. Ama bu yıl bu imkanı sağlayamadık. Triatlon yarışlarının aralıksız 15\'inci defa ve ulusal düzeyde gerçekleşmiş olmasından dolayı da tabii ki mutluyuz. Belediyemiz bünyesinde işi öğrenen arkadaşlarımız var ve her geçen gün triatlon konusunda bizler de tecrübe sahibi olduk\" dedi. Yarışmalara sporcuları ile katılan Alsancak Spor Kulübü Antrenörü Caner Algün, 2009 yılından bu yana triatlonla ilgilendiğini, 4 yıldan bu yana milli sporcu olduğunu söyledi. Bir sakatlık geçirmesi üzerine 2 yıldan bu yana antrenörlük yaptığını anlatan Algün, \"Eğirdir severek geldiğimiz bir merkez\" dedi. Sporcuları ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Algün, \"8\'inci sınıf öğrencimiz Akya Dila Bilgin, 2 yıldır yüzücümüz ve 1 senedir de triatlon ile uğraşıyor. Haftanın 5 günü bisiklet ve koşu olarak antrenmanlara devam ediyor. Gayet başarılı bir performans sergiliyor\" diye konuştu. Akya Dila Bilgin de Alsancak Spor Kulübü\'ne kayıt olduktan 1 yıl sonra triatlon yarışlarına girme kararı aldığını anlatarak, bu yarışlarında eğlendiğini, hoşuna gittiği için bu sporu yaptığını ve ilerde daha başarılı olmaya hedeflediğini vurguladı. Bilgin, sporda geleceğinin olduğunu düşündüğünü de kaydetti.