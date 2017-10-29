T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Sakatlanan futbolcu sedye üzerinde dakikalarca ambulans bekledi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde amatör küme maçında çıktığı topa vurmak isterken sakatlanan kaleci Doğukan Kaytan, sedye ile alındığı stat dışında acılar içinde 14 dakika ambulans gelmesini bekledi

29 Ekim 2017 22:59

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde amatör küme maçında çıktığı topa vurmak isterken sakatlanan kaleci Doğukan Kaytan, sedye ile alındığı stat dışında acılar içinde 14 dakika ambulans gelmesini bekledi.

Tekirdağ 1\'nci Amatör Ligi\'nde mücadele eden Trakya Balkanspor ile Sağlıkspor takımları Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 25\'inci dakikasında çıktığı topa vurmak isteyen Sağlıkspor\'un kalecisi dengesiz düşerek sağ dizinden sakatlandı. Bu sırada maçta görevli sağlık personeli, ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112 acil servisi aradı. Daha sonra Doğukan Kaytan, sedye ile önce saha kenarı, ardından da stat dışına alındı. Stat dışında sedye üzerinde acılar içinde kıvranan Kaytan, burada ambulansın gelmesini beklerken, arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kaytan, 14 dakika bekledikten sonra gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TekirdağDoğukan KaytanAmatör LigiTrakya BalkansporSağlıksporBelediyesiStadyumuKarşılaşmanınBuDahaDoğukan KaytansedyeStatKaytanDevlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24