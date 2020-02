(Görüntülü Haber) Sakarya'ya 6 milyon değerinde nitelikli eğitim yatırımı

SAKARYA, DHA)-YARIM asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı ile adından söz ettiren Uğur markasının Sakarya\'da Eylül ayında hizmete girecek olan Uğur Okulları Sakarya Kampüsü Erenler İlçesi\'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Uğur Okulları, Sakarya Kampüsü ile yatırımlarına bu yıl bir yenisini daha ekliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermek üzere yapılacak 16 yeni okul yatırımından biri olan Sakarya Kampüsü\'nün tanıtım toplantısı 17 Mart Cumartesi günü Best Western Premier Hotel\'de gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Söğütlü, Serdivan ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, Sakarya Kampüsü Kurucusu Yavuz Müftüoğlu, okul müdürleri ve basın mensupları katılım gösterdi. \"UĞUR OKULLARI SAKARYA KAMPÜSÜ AÇILIYOR\" Geçtiğimiz yıl açılan 28 kampüsün ardından bu yıl 16 yeni yatırım daha yapmaya hazırlanan Uğur Okulları yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, 50 yıllık sınava hazırlık geçmişi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor. Sakarya Kampüsü tanıtım toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uğur Okulları Sakarya Kampüsü Kurucusu Yavuz Müftüoğlu, Türkiye genelindeki 16 yeni kampüs yatırımdan birinin Sakarya Kampüsü olduğunu belirterek, Sakarya\'da eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Bu yeni yatırımın, mevcut olan Sakarya Uğur Anadolu Lisesi\'ne ortaokul kademesinin de eklenmesiyle birlikte büyüyerek Sakarya Kampüsü olduğuna değinen Müftüoğlu, 6 Milyon Türk Lirası tutarında ek yatırım yapıldığını belirtti. Ortaokulun 990 metrekarelik bir alanda yükseldiğine değinen Müftüoğlu; \"Sakarya Kampüsümüzü, ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veren, 32 derslikli kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok imkan yer alıyor \" dedi. \"UĞUR OKULLARI SAKARYA KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİ GELECEĞE HAZIRLAYACAK\" 50\'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olarak, öğrencilerin 21\'nci yüzyıl becerileriyle donanması üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu; \"Uğur Okulları olarak, akademik ve bilimsel eğitimi yeni yatırımlarımızla devam ettiriyoruz. Yarım asırlık deneyimimizi, vizyonumuzu ve uluslararası başarımızı bu yıl İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Kahramanmaraş\'ta hizmet verecek yeni okullarımızda öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Sakarya Kampüsümüz de öğrencilerimize sağlayacağı çağın gerekliliklerine uygun eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerini geleceğe hazırlayacak\" dedi. \"UĞUR SINAVA HAZIRLIK MERKEZİ İLE ÖĞRENCİLER GELECEĞE HAZIRLANIYOR\" Öğrenci ve velilerine, ulusal sınav sistemleri hakkında bilgilendirme sunan ve öğrencinin akademik başarısını destekleyen Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlıyor. Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemindeki en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu; \"Sistem ne sıklıkla değişirse değişsin, ülkemizde ortaokul ve liseden sonra öğrencilerimizin girmek durumunda olduğu sınavlar mevcut olmaya devam ediyor. Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz \"Uğur Sınava Hazırlık Merkezi\" ile öğrencilerimizin sınav başarısının artırılması, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik edilmesi, yurt dışı lise ve üniversite başvuruları için portfolyo oluşturulması konularında onları destekliyoruz\" şeklinde konuştu. \"SORGULAYAN, ARAŞTIRAN, ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ\" Uğur Okulları\'nın sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmeyi amaçladığına değinen Kulaberoğlu, \"Uğur Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi okul öncesinden başlayarak lise yıllarına kadar devam ediyor. Öğrencilerin, algoritma mantığı kavratılarak problem çözme becerisi kazanmalarını amaçlayan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi müfredatı, bütünleşik eğitim modeline uygun ve modüler olarak tasarlanıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ortaklığı ile hazırlanan müfredat temelli profesyonel yayınlar ders kitapları olarak kullanılıyor. Okul öncesinden 10\'uncu sınıfa kadar yine Bahçeşehir Üniversitesi desteği ile hayata geçirilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modülleri (Kodlama, Robotik, Animasyon, Dijital Vatandaşlık, Oyun Tasarımı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri) ile öğrencilerimiz kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olarak yetişiyorlar\" dedi. \"YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU\" Uğur Okulları mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmalarını amaçlıyor. Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor. Ayrıca İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyor. 130 OKUL İLE EĞİTİMİ SÜRDÜRÜYOR 26 Kasım 1968\'de Laleli\'de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershaneleri bugün, dönüştüğü Uğur Okulları ile Türkiye\'nin her noktasında, konusunda uzman öğretmenleri ile okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye\'nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunmaktadır. Okul öncesinden itibaren insani değerlerle donatılmış; sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Uğur Okulları, lise ve üniversitelere hazırlıkta bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda kendi içinde başlattığı yarışı tüm hızıyla devam ettirmektedir. Başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kişiye Özgü Eğitim Modeli, Kodlama Eğitimi, erkenSTEM ve STEM eğitim yaklaşımları ile Uğur Okulları, yarım asırlık başarı deneyimini 44 ilde, 36 kampüs, 24 anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 63 temel lise olmak üzere 130 okulu ile sürdürmektedir.