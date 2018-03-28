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(Görüntülü Haber) Sakarya'da kaçak elektrik kullanan evlerin elektriği kesildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A

28 Mart 2018 19:41

Sakarya\'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 72 evin elektriğini kesti.
SEDAŞ, Roman vatandaşların yoğun olduğu Küpçüler Mahallesi\'nde uzun süre borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanan evleri tespit etti. SEDAŞ ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi eşliğinde girdi. Görevliler mahalledeki 200 evde sayaç kontrolü yaptı. Ekipler, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 72 evin elektriğini keserek, tutanak tuttu. Mahalle halkı sokağa dökülerek ekiplere tepki gösterdi.
Bölgeye gelip ekiplerden bilgi alan Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, Romanlara karşı doğmuş olan ön yargının sebeplerinden dolayı hemen işte bizi döverler, vururlar kırarlar gibi hal hareketin doğurduğu sebeplerden dolayı polisle gelinmiş. Bu ne kadar doğru, niye farklı bir mahallede böyle yapılmıyor, niye diğer etnik grupların mahallelerine girip çevik kuvvetle elektrik saatlerini kesmeye yada incelemeye gidilmiyor Bu ne kadar doğru, yetkili insanlara sorarım ben bunu Bu tarz işlemi gerçekleştiren yetkilileri kınıyorum diye konuştu.

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