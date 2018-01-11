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(Görüntülü Haber) Sakarya Nehri, dökülen atıklarla kirlendi

Aziz GÜVENER-Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, Sakarya Nehri dökülen atıklarla kirlenirken, yayılan kötü koku bölgede oturanları rahatsız etti

11 Ocak 2018 18:04

Aziz GÜVENER-Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Söğütlü ilçesinde, Sakarya Nehri dökülen atıklarla kirlenirken, yayılan kötü koku bölgede oturanları rahatsız etti. Görevliler, nehirden numune alarak inceleme başlattı. Söğütlü Maksudiye Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, Sakarya Nehri\'nin atıkların dökülmesine tepki gösterdi. Fabrikaların yoğun olduğu organize sanayi bölgesinin yakınlarında olan mahallede nehrin geçtiği bölge atılan kimyasal olduğu iddia edilen atıklarla simsiyah oldu. Dökülen atıklar nedeniyle bölgeyi kötü ve ağır bir koku sardı. Yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterenler yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri atık sudan numune alarak, inceleme başlattı. Bölgede oturanlar suyun bazı günler çok daha pis aktığını belirterek, \"Kokudan durulmuyor. Organize sanayi bölgesi açıldığı günden beri böyle. Bu suyla sulama olursa, fidan dayanabilir mi?\" dedi.

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