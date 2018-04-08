(Görüntülü Haber) Şakalaştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, evlerinin bahçesinde tüfekle oynayan Ş.B. (10) şakalaşırken, amcasının oğlu K.B.\'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay, öğle saatlerinde, Başpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ş.B. evlerinin bahçesinde misafirliğe gelen amcasının oğlu K.B. ile av tüfeği ile şakalaşmaya başladı. Ş.B., iddiaya göre, şaka amacıyla kuzenine doğrulttuğu av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Osmaniye\'den ailesiyle misafirliğe gelen amcasının oğlu K.B.\'nin yüz ve baş bölgesine isabet etti. Silah sesini duyarak, olay yerine gelenler, K.B.\'yi kanlar içinde yerde yatarken görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, K.B.\'nin öldüğünü belirledi. K.B.\'nin cenazesi, otopsi için morga götürülürken, oğlunun ölüm haberini alan baba Ahmet B. ile anne Fatma B. sinir krizi geçirdi. Kuzeninin ölümüne yol açan Ş.B., psikolog eşliğinde ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.