(Görüntülü Haber) Sahte soygunu böyle oynamışlar

Erhan TEKTEN - Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te İranlı bir iş adamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H., bir gün önce buluşup anlaştığı kişilere kendisini soydurdu. Film senaryolarını aratmayan sahte soygun, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma ile ortaya çıktı.



Fatih\'te yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen döviz bürosu soygununun işyeri çalışanı Ali Okan H. tarafından planlandığı ve bir gün önce tanıştığı kişilere kendisini soydurduğu belirlendi. Döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde elleri silahlı iki kişinin geldiği ve içerideki çalışanın elini ve ayaklarını bağladıktan sonra 265 bin dolar, 30 bin lira ve 5 bin Euro\'yu alarak kayıplara karıştığı görülüyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay anına ilişkin bu görüntüleri inceledikten sonra çok da gerçekçi bulmayarak çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler soygunculardan birini yakalarken, gözaltına alınan şüpheli Dursun S. , döviz bürosu çalışanıyla yaptıkları planı itiraf etti. Bunun üzerine Ali Okan H. gözaltına alındı.





HIRSIZLIK SAHNESİ FİLMLERİ ARATMADI







Polis daha sonra Ali Okan H.\'nin olaydan bir gün öne şüphelilerle Fatih\'te bir adreste buluştuğu görüntülerine de ulaştı. Ayrıca olay anına ilişkin incelenen görüntülerde, Ali Okah H.\'nin paraları çalınırken son derece sakin olması gaspçılarla diyalog kurması ve hiç tedirgin olmaması dikkat çekti.





İNANDIRICI OLSUN DİYE HASTANEDE YATMIŞ







İranlı İş adamının döviz bürosunda çalışan Ali Okan H. nin olaydan sonra piskolojsinin bozulduğunu iddia ederek, Çapa Tıp Fakültesi hastanesi Psikiyatrinin bölümüne giderek tedavi olduğu 3 gün boyunca hastanede yattığı öğrenildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ali Okan H. ile Dursun S. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer soyguncuyu arama çalışmaları devam ediyor.