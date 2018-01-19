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(Görüntülü Haber) Sahte polisler, gerçeğinden kaçamadı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de kendilerini 'polis' ve 'cumhuriyet savcısı' olarak tanıtan iki kişi, emekli çifti dolandırmaya çalışırken polisler tarafından suçüstü yakalandı

19 Ocak 2018 16:07

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de kendilerini \'polis\' ve \'cumhuriyet savcısı\' olarak tanıtan iki kişi, emekli çifti dolandırmaya çalışırken polisler tarafından suçüstü yakalandı. Olay, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerini \'polis\' ve \'cumhuriyet savcısı\' olarak tanıtan A.K. ve H.K., emekli Ö.T. ve R.T. çiftini aradı. Dolandırıcılar, çifte, kimliklerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu kişilerin yakalanması için evde bulunan nakit para, altın ve zihniyet eşyalarının eve gelen polislere teslim etmesini söyledi. Ö.T. ve R.T. çifti bunun üzerine 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, çiftin evinin çevresinde önlem alarak dolandırıcıları bekleme başladı. Çiftle sürekli irtibat halinde olan dolandırıcılar, 11 bin 350 TL, 100 ABD doları, 7 altın kolye, 9 Reşat altını ve 3 bileziği alacakları sırada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan zanlılardan H.K.’nin yaşının küçük olması nedeni ile Çocuk Şube Büro Amirliği’ne teslim edilirken, A.K. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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