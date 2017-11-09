(Görüntülü Haber) Sahte belgelerle 2 milyon 250 bin liralık vurgun

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da hazırladıkları sahte evrakla başkalarına ait arsaların satışını yaptıkları öne sürülen 1\'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılığın boyutunun 2 milyon 250 bin lira olduğu ortaya çıktı.



Almanya\'dan Antalya\'ya gelen M.Ç. ve M.K., Aksu ilçesindeki arsalarını satmak istedi. Tapu müdürlüğünde işlemlere başlayan M.Ç. ve M.K., arsalarının 2 ay önce bir müteahhitlik şirketine satıldığını öğrendi. M.Ç. ve M.K.\'nin şikayeti üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışın sahte evrakla gerçekleştiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Bursa, Kırıkkale ve Mudanya\'da gerçekleştirdiği operasyonlarla R.U., U.U., A.Ç., S.A., H.Ç. ile Aksu Tapu Müdürlüğü\'nde görevli kadın memur B.B\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi, 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, lüks rezidanslarda oturduğu belirlendi.



Sahte kimlik ve tapular düzenleyerek daha önceden anlaştıkları memur B.B.\'nin yardımıyla satışı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüphelilerin bu şekilde 2 milyon 250 bin lira haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.