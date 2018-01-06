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(Görüntülü Haber) Sahte belge düzenleyip kardeşinin 280 bin lirasını aldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 55 yaşındaki İnci K

06 Ocak 2018 13:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 55 yaşındaki İnci K., işbirliği yaptığı kişilerle düzenledikleri sahte evrakla, öz kardeşinin 280 bin lirasını aldı. İnci K.,\'nın kardeşi Soner Yonat\'a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlayının satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K., iddiaya göre, kadeşi Yonat\'ı tehdit etmeye başladı. SAHTE BORÇ BELGESİ DÜZENLEDİ Ablasının tehditlerini aldırmayan Soner Yonat, tarlanını kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K., Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile işbirliği yaparak, sahte bir borç belgesi hazırladı. Sahte mühür ve kaşelerin olduğu borç belgesini kardeşine yollayan İnci K., tehdit ettiği Soner Yonat\'ın 280 bin lirasını aldı. Belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, Maliye\'ye giden Yonat, evrağın sahte olduğunu, adına hiç bir borç olmadığını öğrenince ablasından şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İnci K. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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