(Görüntülü Haber) Sahne gösterileri ve meslekleri deneyimleme fırsatı Trump AVM'de çocukları bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- SÖMESTR tatilinin başlamasıyla karnelerini alan öğrenciler kendileri için hazırlanan pek çok etkinlikle yorgunluklarını atmaya başladı. Trump AVM de tatil için öğrencilere özel aktiviteler hazırladı. Bu kapsamda çocuklar, 28 Ocak\'a kadar sürecek Robocar Poli sahne gösterisini izleme şansı bulacak ve sömestr boyunca her gün açık olacak çocuk şehri Kidzmondo\'da yetişkinlerin dünyasını deneyimle fırsatı yakalayacak. Yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen etkinliklerden biri olan dünyada ünlü çizgi film Robocar Poli\'nin kahramanları çocuklarla buluştu. 28 Ocak\'a kadar Trumpland’de kurulan sahnede gösterilerini sergileyecek olan Robocar Poli karakterleri, dans şovlarının ardından çocuklarla sohbet edip, aktiviteler gerçekleştiriyor. Katılımın ücretsiz olduğu gösteride, çocuklar kahramanlarla fotoğraf çektirme şansına sahip. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi filmin posterleri hediye ediliyor. Trump AVM\'de çocukları bekleyen bir başka aktivite ise Kidzmondo çocuk şehri. Çocukların birçok mesleği deneyimle şansı bulduğu şehirde sömestra özel aktiviteler de yer alıyor. Tatil boyunca her gün açık olduklarını söyleyen Kidzmondo çocuk şehri Operasyon Müdürü Harun Eker, \"Türkiye\'nin ilk çocuk şehrindeyiz. 4-14 yaş arası çocuklar şehrimizde otel görevlisi, itfaiyeci, doktor, polis olabilirler. Bankada, süpermarkette, radyo kanalında çalışabilirler. 40\'dan fazla meslekte yetişkinlerin dünyasını deneyimleyerek hem eğlenip hem öğrenebilirler. Sömestr süresince her gün açığız. Tatile özel aktivitelerimiz olacak. Sürpriz dans gösterileri, yaratıcılık atölyesinde ilgi çekici aktiviteler, yeni tiyatro oyunu, Teknopark sömestr kampımız var\" dedi.